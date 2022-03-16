Kadirov, Elon Musk’ı 'dövüş sanatları eğitimi alması' için uyardı
Geçen gün Rus Devlet Başkanı Vlodimir Putin'i düelloya davet eden Elon Musk'a Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan yanıt geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, 21.günde Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile Çeçen lider Ramazan Kadirov karşı karşıya geldi.
Geçen gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'teke tek düello'ya davet eden Musk’a, Çeçen lider Kadirov’dan yanıt geldi. Kişisel Telegram hesabından paylaşım yapan Kadirov, Musk’a cinsiyetçi bir yaklaşımla hakarette bulundu.
Kadirov, Elon Musk’ın ismine “a” harfi ekleyerek 'Elona' ismiyle efemine hale getirirken, “Kibar Elona’dan vahşi Elon’a dönüşmen için kaslarını biraz daha çalışman gerekiyor” yazdı.
Elon Musk'ın ekran görüntüsünü paylaştığı Kadirov mesajında, Musk’ı silah talimi ve dövüş sanatları eğitimi alması için belli kurumların isimlerini sıralıyordu. Bu yerler arasında Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Akhmat Dövüş Kulübü, Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyosu yer alıyordu. Kadirov’un bu davetine Musk'dan esprili bir yanıt geldi.
Elon Musk, “Teklifiniz için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Dövüşmekten korkarsa sadece sol elimi kullanmayı kabul ederim ve solak bile değilim. Saygılar, Elona” şeklindeki paylaşımıyla Kadirov’u tiye aldı.
Musk, Twitter kullanıcı adı da 'Elona Musk' olarak değiştirerek tepkisini gösterdi.
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