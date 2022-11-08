Elon Musk, Twitter'da 'özel jetinin konumunu' paylaşan gençle ilgili kararını verdi

08 Kasım 2022 Salı, 15:24

Üniversite öğrencisi Jack Sweeney, Twitter'daki @ElonJet adlı hesaptan Musk'ın özel jetinin konumunu paylaşıyordu. Sweeney daha sonra Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi diğer milyarderlerin jetlerini de takip etmeye başlamıştı.

'MUSK, 5 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ' İDDİASI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada Sweeney, özel jetini takip etmeyi bırakması için Musk'ın, kendisine 5 bin dolar teklif ettiğini söylemişti.

Genç bilgisayar programcısı, kendisinin 50 bin dolar ya da Tesla'da staj imkanı istediğini kaydetmişti. Musk ise bunu kabul etmemiş ve Sweeney'i engellemişti.

Musk'ın Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su olmasıyla birlikte Sweeney'i platformdan atıp atmayacağı merak konusuydu.

Genç programcı, Musk'ın platformun en büyük hissedarı olduğu nisan ayında Twitter hesabından şöyle yazmıştı:

"Elon ona hayır dediğim için mi Twitter hissesi satın almaya başladı?"

O HESABI KAPATMAYACAK

Sonunda 27 Ekim'de Twitter'ı tamamen devralan Musk, pazar günü, Sweeney'nin hesabını kapatmayacağını açıkladı.

Teknoloji milyarderi, "Aslında burada doğrudan bir kişisel güvenlik riski var. Ama buna rağmen, ifade özgürlüğüne bağlılığım, uçağımı takip eden hesabı yasaklamamamı gerektiriyor" diye yazdı.

Business Insider'a konuşan Sweeney ise bu karardan "memnun olduğunu" ama şaşırmadığını ifade etti.

Aslında Musk'a karşı hayranlık beslediğini aktaran genç yazılımcı, "Bu, onun duruşu. Böyle yapmasaydı, insanlar ifade özgürlüğünden bahsedip sonra da hesabımı yasakladığı için ona kızardı" dedi:

"Yine de benim hakkımda bir şeyler söylediğini ve hesabımı kabul ettiğini görmek güzel."

Sweeney ayrıca, hesabın kapatılması için Musk'la anlaşmaya halen açık olduğunu belirtti.