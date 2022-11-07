Elon Musk, Twitter'daki 'taklit hesapları' kalıcı olarak askıya alacak
Sosyal medya şirketi Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, taklit hesapları kalıcı olarak askıya alacaklarını bildirdi.
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını belirtti.
Musk, paylaşımında onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getirdiğini ve herhangi bir isim değişikliğinin, "mavi tik rozeti"nin geçici kaybolmasına neden olacağını ifade etti.
HERHANGİ BİR UYARI YAPILMAYACAK
Öte yandan, geçmişte söz konusu hesaplar askıya alınmadan önce uyarı yapıldığını anımsatan Musk, yeni dönemde herhangi bir uyarının yapılmayacağını kaydetti.
Musk, onaylı hesap uygulamasının yaygınlaşmasıyla toplumun sesinin daha güçlü çıkacağını savunarak, Twitter'ın "dünyadaki en doğru bilgi kaynağı" olması gerektiğine işaret etti.
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