Elon Musk'ın satın almasının ardından Trump'tan 'Twitter' açıklaması: 'Artık mantıklı ellerde'
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Twitter'ın artık "mantıklı ellerde" olduğunu belirtti.
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı. Musk, Twitter'ı satın almasının ardından ilk işten çıkarmalarını da gerçekleştirdi.
Ünlü milyarderin, sosyal medya platformundaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçladığı Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett’i görevden aldığı kaydedildi.
TRUMP'TAN 'TWITTER' AÇIKLAMASI
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yaptığı paylaşımda, Twitter'ın Musk'a satılmasını değerlendirdi.
"MANYAKLAR TARAFINDAN YÖNETİLMEMESİNDEN DOLAYI..."
Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini belirten Trump, "Twitter'ın şimdi artık daha mantıklı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" değerlendirmesini yaptı.
NE OLMUŞTU?
Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.
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