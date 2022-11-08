Elon Musk, Twitter'ı ücretli yapmayı planlıyormuş
Elon Musk'ın Twitter'ı almasının etkileri binlerce kişiyi işten çıkartmasıyla devam ederken, yeni bir detay ortaya çıktı.
Elon Musk'ın Twitter'ı resmen satın almasıyla başlayan olaylar silsilesi, işten çıkartmalarla devam etmişti. The Verge tarafından aktarılan yeni detaylara göre Musk, Twitter'ı en başta ücretli hale getirmek istemiş. Hatta söz konusu durum için toplantılar dahi düzenlemiş.
TWITTER'I ÜCRETLİ HALE GETİRMEK İSTEMİŞ
Uzun yıllardır ücretsiz olarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan Twitter'ın Blue versiyonu da var. Ancak Musk için bu yeterli olmamış olacak ki yeni ortaya çıkan bilgilere göre Twitter'ı direkt ücretli hale getirmek için çalışmalar yapmış.
The Verge'ten Casey Newton tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre tüm platformu ücretli hale getirmek istiyor. Newton'un ismini açıklamadığı kaynağından aldığı bilgilere göre Musk, Twitter'ı tamamen ücretli yapma fikrini David Sacks'e açtı.
Konu hakkında görüşmeler yapan ikilinin konuşmasından ne sonuç çıktığını henüz bilmiyoruz ancak fikrin kabul edilmesi halinde Twitter ücretli hale gelebilir.
Popüler platformun tamamen ücretli olmasının ötesinde farklı bir planın daha devreye alınması gündemde. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre ücretli Twitter, sınırlı süreyle ücretsiz kullanım hakkıyla kullanıcılara sunulabilir. Böylelikle belirli süre kullanıldıktan sonra 'ücret ödemek' gerekebilir.
Ücretli Twitter şu an için iddialardan ibaret olsa da ilerleyen günlerde detayların belli olması bekleniyor.
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