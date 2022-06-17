Elon Musk: 'Twitter'ı TikTok gibi eğlenceli ve bilgilendirici yapmak istiyorum'

17 Haziran 2022 Cuma, 11:31

Tesla'nın CEO'su Elon Musk’ın, Twitter’ı satın alma girişiminin ardından tüm dünyanın gözü Twitter ve Musk arasında yaşanan gelişmelere çevrilmişti. Musk, henüz platformu resmi olarak satın almamış olmasına rağmen Twitter’da yapmak istediği değişiklikleri dile getirmekten ise çekinmiyor.

TikTok, bir süredir sosyal medya platformları arasındaki yükselişini sürdürürken bu yükseliş Musk’ın da gözünden kaçmadı.

WebTekno'nun haberine göre; Twitter çalışanlarıyla yaptığı toplantıyla çalışanların sorularını yanıtlayan Musk, tüm sorulara her zamanki açık sözlülüğüyle cevap verdi. Ancak bu cevaplarından biri oldukça ilginç bir yaklaşımın habercisi oldu.

MUSK, TWİTTER’IN 1 MİLYAR KULLANICI HEDEFİNE GİDEN YOLU ÇİZDİ

TikTok’un pek çok özelliğinin özellikle Instagram’da sıklıkla karşımıza çıkmaya başladığı şu günlerde sosyal medya platformları arasındaki rekabet de iyice kızışmış durumda. Ancak Musk’ın satın almak için uğraştığı Twitter, Instagram ve TikTok arasındaki bu rekabette biraz gölgede kalmış gibi görünüyor.

Musk da bugün Twitter çalışanlarıyla yaptığı soru-cevap aracılığıyla Twitter’ın kullanıcı sayısını 1 milyar barajının üstüne çıkarmak için hedeflerinden bahsetti.

Musk’ın açıklamalarının en dikkat çeken kısmı ise TikTok hakkında söylediği “Eğlenceli ve bilgilendirici bir platform, Twitter’ı da bu şekilde yeniden yaratabilirsek, büyük bir başarı elde ederiz” sözleri oldu.

Musk’a göre Twitter, TikTok gibi bir platform haline gelirse 1 milyar kullanıcı hedefine ulaşabilir ve hatta çok daha fazlasını elde edebilir.