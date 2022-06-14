Başkan Günel'den Mars Projesi: Elon Musk'ın haberi var

14 Haziran 2022 Salı, 12:29

Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerine farklı turizm seçeneği sunan Kuşadası, her geçen gün dikkatleri üzerinde toplamaya devam ederken Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mars Koloni Projesi’yle de adını dünya genelinde duyurdu.

“BAKIŞ AÇIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ”

Mars Koloni Projesi’nden Elon Musk’ın haberi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel; “Projeden Elon Musk’ın haberi var. Çünkü başmühendisi Kuşadası’nda ve bizim destekçimiz. Kendisi bildirdi bize hatta malzeme desteği de verecek. O şekilde sözü de var yani. Mars Koloni Projesi tamamıyla dijital altyapısı olan ve tamamıyla Euro’ya bağlı bir yatırım projesi olduğu için maliyetini biz tam 4 kere güncellemek zorunda kaldık. Pandemi döneminde zaten yatırım yapamadık. Şimdi ise tekrar yapalım diye uğraşıyoruz. 40 milyonluk proje 190 milyon oldu. Tabi bunu kendi sermayemiz ile kendi imkanlarımızla yapma şansımız yok. Ama özel girişimci ile yapma planımız halen devam ediyor. Cumartesi günü Ankara’ya 3 proje için gidiyorum. Proje ofisimiz orada. Onlarla yeniden güncelleyip, tekrar piyasaya çıkma ve o projeyi bir an önce hayata geçirme niyetimiz var. Çünkü dünyanın Mars’ı konuştuğu, oraya yerleşmeyi konuştuğu, Elon Musk’ın her bir paylaşımının gündem olduğu bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada günceli yakalamak, gündemi yakalamak ve ileriye dönük turizm yatırımlarında buna uygun yatırımları yapmak ve yaptırmak istiyoruz. O nedenle bu bakış açımız hiç değişmedi. Her türlü zorluğa rağmen yola devam” dedi.