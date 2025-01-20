Elon Musk Vine'ı geri getirebilir mi?

Yayınlanma: 20.01.2025 - 20:03

Güncelleme: 20.01.2025 - 20:03

Elon Musk, Twitter'ı satın almasıyla çok konuşulmuştu, uzun bir süre geçmesine rağmen halen bu konuda tartışma konusu olan Musk, bu sefer de bir zamanların TikTok kadar popüler olan platormu Vine için çalışmalara başlamış görünüyor.

Vine 2012 yılında çıkış yapmıştı daha sonra yıllar içinde Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede popüler hale gelmişti. 2017 yılına kadar milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı platform, Twitter'a daha çıkış yaptığı yıllarda satılmıştı. Twitter bir kararla Vine'ı 2016 yılında yeni video yükleme imkanını kapatmaya karar verdi. Daha sonra 2017 yılında tamamen kapanan uygulamanın yerini TikTok aldı.

Twittır'ı satın alan ve ismini X olarak değiştiren Elon Musk ise bu eskiden 200 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip uygulamanın geri dönmesi için çalışmalara başladı.

ABD'de TikTok yasağı ile tekrar gündeme gelen Vine, aslında Musk'ın diline ilk kez 2022 yılında düştü. Musk, insanlara Vine'ı tekrar isteyip istemediklerini sorduğu bir anket yapmıştı. Her ne kadar Vine'ın eski kodlarının çalışmasının zor olduğu söylense de imkansız değil.

Elon Musk, şaşırtmayacağı gibi Vine'ı X ekosistemine dahil edip entegre çalışmasını istiyor.

Yine de Vine'ın ne zaman geleceği ya da gelip gelmeyeceği halen bir soru işareti. Yine de bu haberin tekrar gündeme gelmesi ve TikTok yasağı bir süre daha tartışma konusu olacak gibi duruyor.