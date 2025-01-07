Elon Musk cephesinden iddialara yanıt: İngiliz devini satın alacak mı?

'LIVERPOOL İLE BİR BAĞIMIZ VAR'

Liverpool'u satın almanın Elon Musk'ın hedefleri arasında olup olmadığı sorusuna yanıt veren Errol Musk, "Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpool'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var" diye konuştu.