Elon Musk cephesinden iddialara yanıt: İngiliz devini satın alacak mı?
Tesla'nın sahibi iş insanı Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlunun Liverpool'u satın alacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Elon Musk'ın Liverpool'u satın alacağı iddialarının ardından yeni bir açıklama geldi.
'BUNU DİLE GETİRDİ AMA...'
Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlu için gelen, "Oğlunuz Liverpool'u satın almak istiyor mu?" sorusunun ardından, "Bu konuda yorum yapamam, fiyatı yükselteceklerdir. Evet, bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor" yanıtını verdi.
'LIVERPOOL İLE BİR BAĞIMIZ VAR'
Liverpool'u satın almanın Elon Musk'ın hedefleri arasında olup olmadığı sorusuna yanıt veren Errol Musk, "Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpool'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var" diye konuştu.
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