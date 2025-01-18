TikTok ABD’de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya: MrBeast ve Elon Musk sahneye çıktı!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 11:35

Güncelleme: 18.01.2025 - 11:35

ABD’nin TikTok’a verdiği süre dolmak üzere. Çin merkezli ByteDance’in sahibi olduğu platform, 19 Ocak’a kadar ABD’deki varlıklarını devretmezse, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılacak ve ülkede tamamen yasaklanacak.

Bu durum, milyonlarca kullanıcının uygulamaya erişimini kaybetmesi anlamına geliyor. ABD Yüksek Mahkemesi, ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok’un satılması gerektiğine hükmetti.

MRBEAST TİKTOK’U KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Dünyanın en popüler YouTuber’larından biri olan MrBeast, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için fon arayışına girdi. Sosyal medya fenomeni, yaptığı açıklamada, bazı milyarderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve ByteDance’in kendilerine bir şans tanıması gerektiğini belirtti.

Başlangıçta bu açıklamalar, etkileşim amaçlı bir şaka olarak değerlendirilse de MrBeast’in kararlılığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. YouTube’daki başarısını bir adım ileri taşıyarak TikTok’u satın almayı hedefleyen ünlü içerik üreticisi, bu hamlesiyle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

ELON MUSK'TA TİKTOK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Twitter’ı 44 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın alan Elon Musk, şimdi de TikTok’a göz dikmiş durumda. ABD’de TikTok’un faaliyetlerini sürdürmesi için ByteDance’in platformu satması gerektiğini belirten Musk, bu fırsatı değerlendirmek için hazırlıklara başladı.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİ

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok’un veri toplama politikalarının ve Çin hükümetiyle olası bağlantılarının ulusal güvenliği tehdit ettiğini öne sürdü. Bu nedenle, platformun ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmesi için varlıklarının “nötr bir tarafa” devredilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Karar, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok tarafından itiraz edilse de Mahkeme bu savunmayı reddetti.

TİKTOK VE ABD’Lİ ZENGİNLERIN YARIŞI

ABD’de 170 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan TikTok, yalnızca bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda bir kültürel fenomen. Bu nedenle, ABD’li milyarderler ve şirketler platformu bünyelerine katmak için yarışa girdi. Hem Elon Musk hem de MrBeast, TikTok’un ABD operasyonlarını devralarak platformu yasaktan kurtarmayı hedefliyor.

TİKTOK’UN KADERİ NE OLACAK?

ByteDance’in 19 Ocak’a kadar satış yapmaması halinde TikTok, ABD’de tamamen yasaklanacak. Bu durum, kullanıcıların uygulamaya erişememesine ve platformun ülkedeki varlığının sona ermesine yol açabilir. Ancak MrBeast ve Elon Musk gibi isimlerin harekete geçmesi, TikTok’un kaderine dair yeni bir umut ışığı olabilir.

ABD’li zenginlerin bu yarışı, teknoloji dünyasında yılın en büyük olaylarından biri olmaya aday. ByteDance’in kararı ve ABD hükümetinin tutumu, TikTok’un geleceğini belirleyecek.