Elon Musk, Vine'ı geri mi getirmek istiyor?
Elon Musk, Twitter'ı satın almasıyla gündemdeyken kısa bir süre önce takipçilerine bir soru sordu. Tweet, 'Vine geri mi dönüyor?' sorusunu gündeme getirdi.
Elon Musk şu anda Tesla veya SpaceX şirketleriyle değil Twitter'ı satın alma girişimlerinin nihayete ermesi vesilesiyle gündemde. Twitter'ı satın alan ve ilk icraatlarını gerçekleştiren Musk, kısa bir süre önce Twitter üzerinden takipçilerine bir soru sordu.
VINE GERİ DÖNEBİLİR
Musk, attığı tweet'te, 'Vine servisini geri getirelim mi?' diye sordu. Takipçilerinden gelen reaksiyona göre adım atacağı tahmin edilen Musk'ın tweet'i kısa süre içinde milyonlarca etkileşim aldı. Yaklaşık 5 milyon kişinin oy kullandığı anketin kesin sonuçlarına göre kullanıcılar, 'Vine'ın geri dönmesi'ni istiyor.
Bring back Vine?— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022
The Verge tarafından bildirildiği kadarıyla Vine, yıl sonuna kadar geri dönebilir. Bu ihtimalin konuşulmasına neden olan şey ise Twitter Ürün Direktörü olan Sara Beykpour'ın Twitter hesabı üzerinden Vine kodlarının bir kısmının 10 yılın üstünde olduğunu yazmasıyla oldu.
Eski kodların yenilenmesi için süre gerekiyor gibi görünüyor ancak yazılım ekibininin bunu yetiştirebileceği düşünülüyor.
Yaşanan süreci hatırlatmak gerekirse, Twitter'ı satın alan Musk, Twitter çalışanlarına mavi tik için aylık bir ücret ödeme sistemi getirmek istiyor. Bunun için de yazılım ekibine 7 Kasım'a kadar süre verdi. Eğer bu süre zarfında sistem gelmezse ekip işten çıkarılacak.
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