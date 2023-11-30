Elon Musk X/Twitter'ı boykot eden reklamverenlere ateş püskürdü

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:06

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:10

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde gerçekleşen kaotik bir röportajda, X/Twitter platformunu boykot eden reklamcılara karşı sert bir tavır sergiledi.

Musk, "Eğer birisi bana reklamla parayla şantaj yapacaksa, s... g..." diyerek reklamcılara karşı net bir tavır aldı. Ayrıca, bu sözleri vurgulamak için kelimeleri tekrarladı. Ayrıca daha önce DealBook Zirvesi'ne katılan Disney Başkanı Bob Iger'a da gönderme yaparak, "Hey Bob, eğer dinleyiciler arasındaysan. Ben de böyle hissediyorum, reklam yapma" dedi.

DealBook Zirvesi'ne katılan Iger, önceki Disney reklam çekme kararıyla ilgili olarak, "Aldığı pozisyonla, Elon Musk ve X arasındaki ilişkinin bizim için olumlu olmadığını hissettik" şeklinde konuşmuştu.

X/Twitter'ın reklamverenler tarafından terk edilmesi, Musk'ın antisemitik bir komplo teorisini onaylamasının ardından gerçekleşmişti. Musk, bu konuda Media Matters kuruluşuna karşı dava açarak karşılık verdi. Ancak birçok firma, X/Twitter'daki paylaşımlarını durdurma kararı almıştı.

TWEET İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Musk, röportajda antisemitik paylaşımını "bir hata" olarak nitelendirdi ve "platformda yaptığım en aptalca şey olmasa da en aptalca şeylerden biri" olarak belirtti. Musk, geçmişteki tepkilerin medya tarafından göz ardı edildiğini ve asıl amacının bu olmadığını ifade ederek, "Bunun için çok üzgünüm, niyetim bu değildi" dedi.