Elon Musk: Yapay zekâ askeri amaçla kullanılacak!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:45

Güncelleme: 29.05.2023 - 13:45

Tesla, Twitter ve SpaceX sahibi olan Elon Musk, Londra'da yapılan Wall Street Journal CEO konseyi Zirvesi'ne katıldı.

Musk zirvede yapay zekânın "iki ucu keskin bir kılıç" olduğunu söyledi. Musk, "Herhangi bir şeyi size verebilen bir cininiz varsa, bu bir tehlike oluşturur" dedi ve yapay zekânın "insansız hava araçları savaşları" yaratmak için kullanılabileceğini belirtti.

Video bağlantısıyla konuşan Musk, dünya genelindeki hükümetlerin öncelikle silah geliştirmek için yapay zekâdan faydalanacaklarını iddia etti.

İş insanı açıklamasının devamında "Yani, sahada herhangi bir insandan daha hızlı tepki verebilen daha gelişmiş silahların olması, yapay zekanın gerçekten ne yapabileceğinin göstergesidir" ifadelerine yer verdi.