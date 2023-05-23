Elon Musk yeni projesini devreye soktu!
Dünyanın en popüler iş insanlarından biri olan Elon Musk, Everything App (Her Şey Uygulaması) projesi için işe alımlara başladı.
Twitter, Tesla ve SpaceX’in sahibi iş insanı Elon Musk son zamanlarda yeni bir proje ile gündeme geldi. Elon Musk uzun süredir bahsettiği, yalnızca Çin’de kullanılan WeChat benzeri bir uygulama oluşturma planını devreye soktu.
Everything App adlı uygulama için işe alımlara başlayan Musk, Twitter üzerinden projesini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Twitter Daily News hesabı tarafından işe alımlar için yöneticilerin tweetleri öne çıkarıldı.
EVERYTHING APP NEDİR?
Elon Musk’ın yeni projesi aslında tek bir uygulama üzerinden kullanıcıların bütün işlerini halletmesine odaklanıyor.
Milyonlarca kişinin kullandığı WeChat uygulamasına rakip olarak çıkacak olan Everything App ile kullanıcılar, taksi çağırmak, market alışverişi yapmak ve arkadaşlarına mesaj atmak gibi birçok hizmetten yararlanabilecek. Uygulamanın ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.
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