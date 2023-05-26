Elon Musk, insan beynine çip takmak için izin aldı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:52

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:02

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'ndan (FDA) insanlar üzerinde klinik deneylere başlamak için izin aldı.

Şirket daha önce insanlı deneylere izin alamadığı için FDA'nın onayı önemli bir adım teşkil ediyor.

Neuralink tarafından Twitter'da yapılan yaplaşımda FDA onayı hakkında, "teknolojimizin bir gün insanlara yardımcı olabilmesi için önemli bir adım niteliğinde" denildi. Deneylerin amacı ve kapsamı hakkında bilgi vermeyen Neuralink henüz katılımcı almaya başlamadığını belirtti.

Neuralink ve FDA, Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.

Musk, beyin implantlarının obezite, otizm, depresyon ve şizofreniyi tedaviden internette gezinme ve telepatiye kadar pek çok alanda işe yaracağını iddia ediyor. Musk geçen yıl implantın güvenilirliğinden emin olduğunu çocuklarına takılmasına izin verebileceğini söylerek ifade etmişti.