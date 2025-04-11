Elon Musk yapay zeka ile cadı avına başladı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:16

Güncelleme: 11.04.2025 - 22:16

Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki ilk zamanlar çok konuşulurken, Elon Musk Department of Government Efficiency - DOGE yani Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na geçirilmişti. Reuters'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre yapay zeka kullanılarak Trump'a yönelik düşmanca tutum ve söylemler yapan kişiler belirlenerek haklarında işlem yapılıyor.

Belirtildiğine göre yapay zeka cadı avı için kullanılıyor.

Yapılan iddialarda yer aldığına göre Çevresel Koruma Ajansı’nda (EPA) görev alan bazı yöneticiler, Microsoft Teams gibi iletişim uygulamaları ve yazılımlar aracılığıyla, takip ediliyorlar. Radara girmeleri ise Musk'a ya da Trump'a yapılan söylemler oluyor.

Bu öyle ki EPA yöneticilerinden biri çalışanlarına uyarıda bulunarak, ne söylediklerine, ne yazdıklarına ve ne yaptıklarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

EPA’nın DOGE aracılığıyla hükümetin maliyet azaltma çalışmaları kapsamında 600'e yakın çalışanını izne çıkardığı ve bütçesini ise yüzde 65 oranında düşürme sözü verdiği aktarılıyor.

DOGE çalışanlarının ise birbirleriyle iletişim kurmak için Signal uygulamasını tercih ettiği de gündeme getirildi. Signal, diğer uygulamalara kıyasla daha izlenemez yapıya sahip olduğu için kullanılıyor gibi görünüyor. Bu da federal kayıt kurallarını ihlal etme potansiyeli taşıyor çünkü mesajlar belirli bir süre sonra silinmeye ayarlanabiliyor. Kaynağa göre uzmanlar, federal hükümeti küçültme çalışmalarının bir parçası olarak Elon Musk'ın şirketinin oluşturduğu Grok AI sohbet robotunu yoğun bir şekilde kullanıyor.

Yapay Zeka ve Signal'in kullanımı, siber güvenlik uzmanları arasında DOGE'nin sınırlı şeffaflıkla faaliyet gösterdiği ve Musk ile Trump yönetiminin yapay zeka aracılığıyla toplanan bilgileri kendi çıkarlarını ilerletmek veya siyasi hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Hükümet etiği uzmanı Kathleen Clark, "Signal kullanıyorlarsa ve federal dosyalardaki her mesajı yedeklemezlerse, o zaman yasadışı davranıyorlar demektir" diyor.