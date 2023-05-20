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Elon Musk, Washington Post'u hedef aldı: Biden'ın propaganda sözcüsü

ABD'li milyarder Elon Musk Washington Post'u ABD hükümetinin "propaganda sözcüsü" olarak nitelendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:08
Elon Musk, Washington Post'u hedef aldı: Biden'ın propaganda sözcüsü
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ABD'li milyarder Elon Musk, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'u hedef aldı.

Elon Musk, Washington Post'u ABD hükümetinin "propaganda sözcüsü" olarak nitelendirdi.

Elon Musk, gazetenin, Temsilciler Meclisi'nde (ABD Kongresi'nin alt kanadı) ifade veren FBI muhbirleriyle ilgili makalesine tepki gösterdi.

Musk, yayına dikkat çeken kullanıcılardan birinin Twitter paylaşımının altına yazdığı yorumda "Washington Post hükümetin (pozisyonunu) sorgulamaktan propaganda sözcülüğüne geçti" dedi.

FBI'ın Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne gönderdiği bir mektuba atıfta bulunan WP makalesi, kongre üyelerine konuşan eski ve mevcut istihbarat ajanlarının "iddia edilen suistimalleri" nedeniyle güvenlik izinlerinin iptal edildiğini iddia etti. 

Ancak muhbirler, FBI'ın kararının tanıklıklarına misilleme olduğunu söyledi.


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