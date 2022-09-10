Tesla,Teksas'ta lityum rafinerisi kurmayı planlıyor

10 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Teksas Denetleme Ofisi'ne yapılan başvuru belgesine göre, Tesla tesisin "lityum hidroksit pil sınıfı" geliştirmeye odaklanacağını ve "Kuzey Amerika'da türünün ilk örneği" olacağını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre şirket, ham cevheri işleyip pil üretimi için kullanılabilir bir aşamaya getirdikten sonra lityum hidroksiti çeşitli Tesla pil üretim fabrikalarına göndermeyi planlıyor.

Nisan ayında Tesla CEO'su Elon Musk, metalin maliyeti "çılgın seviyelere çıktığı" için şirketin lityum rafinerisine girmesi gerekebileceğini söylemişti. Benchmark Mineral Intelligence'ın izleme endeksine göre, lityum fiyatı bu yıl yüzde 120 arttı. Tesla'nın bu hamlesi, lityum ve pil üretiminin arzını çeşitlendirme girişimi olarak değerlendiriliyor.

Çin, dünyadaki lityum işleme ve rafinelerinin yarısından fazlasını kontrol ediyor. Şirket, Tesla'nın başvurusu onaylanırsa inşaatın 2022'nin dördüncü çeyreğinde başlayabileceğini söyledi. Proje, 2024'ün dördüncü çeyreğine kadar “ticari operasyonlara” ulaşacak. Tesla, hâlâ bu projenin fizibilitesini değerlendirdiğini ve “sadece çok ön geliştirme faaliyetlerinin başladığını belirtti.

Musk'ın firması, projenin "Körfez Kıyısı nakliye kanalına erişimi olan herhangi bir yerde" bulunabileceğini söyledi. Lityum, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeye giren piller için kritik bir metal olarak dikkat çekiyor.