Elon Musk'ın Twitter'ı: Siyasi reklam yasağı kaldırılıyor

05 Ocak 2023 Perşembe, 08:08

Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada toplumsal eşitlik ya da iklim değişikliği gibi belirli amaçlara yönelik reklamlara uygulanan katı kuralların da esnetileceği bildirildi.

ABD'de 2016 seçimlerinde yaşanan Cambridge Analytica skandalında yaklaşık 87 milyon yurttaşın Facebook'taki verilerinin çalındığı ortaya çıkmıştı. Sahte reklamlarla seçmeninin manipüle edildiğinin belirlenmesinin ardından sosyal medyanın seçimler üzerindeki etkisi önem kazanmıştı.

SİYASİ REKLAMLAR İLERLEYEN DÖNEMDE ARTACAK

Independent Türkçe'nin haberine göre Twitter siyasetle ilişkili reklamları 2019'da yasaklamıştı. Şirketin o dönemki CEO'su Jack Dorsey sadece halkı oy vermeye teşvik etmek gibi siyasetle ilişkili farklı içerikteki reklam kampanyalarına izin verileceğini belirtmişti:

Siyasi mesaj satın alınmamalı, hak edilmelidir.

Platform şimdiyse yeni politikası gereğince ABD'de belirli amaçlara yönelik reklamlarla ilgili kuralların gevşetileceğini bildirdi. Ayrıca siyasi reklamlara ilerleyen haftalarda izin verileceğini kaydedildi.

Twitter, reklam politikasının televizyon kanallarında uygulanan kurallara benzetileceğini duyurdu.

Insider, ABD'de TV reklamlarının Federal İletişim Kurulu'nun gözetimi altında olduğunu ve doğruluk kontrolü yapılmadığını vurguladı.

Cumhuriyetçi Parti üyelerine hizmet veren siyasi reklam ajansı Majority Strategies'in başkan yardımcısı Reid Vineis, şu yorumu yaptı:

Twitter'ın bugünkü kararı ifade özgürlüğü için açık bir zafer. Ancak bunun şirketin kârı üzerinde ne kadar etkili olacağı henüz belli değil.

Demokratlarla çalışan Buying Time Digital ajansının CEO'su Nathaniel Kronisch ise "Seçmenlerle iletişim kurmayı sağlayan her türlü aracı memnuniyetle karşılıyoruz. Yani bu anlamda olumlu bir gelişme. Kısa vadede kesinlikle bekle ve gör yaklaşımı izliyoruz" diye konuştu.

3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA HARCANDI

Siyasi reklamlara yılda milyarlarca dolar harcanıyor. Danışmanlık firması Insider Intelligence'ın verilerine göre 2022'de ABD'deki tüm siyasi kampanyalarda dijital reklamcılık için 3 milyar dolardan fazla para harcandı.

Musk’ın dümene geçmesinin ardından Twitter, reklam gelirlerinde büyük kayıp yaşamıştı. İşinsanı da hem gelir yaratmaya hem de şirketi "gereksiz harcamalardan kurtarma"ya çalışıyor.

Multimilyarder iki hafta önce katıldığı bir Twitter sohbet odasında, "harcamaları çılgınlar gibi keserek" şirket bütçesini 3 milyar dolarlık açıktan kurtardığını dile getirmişti.

The New York Times'ın haberine göre Musk'ın bütçe kısıtlamaları, Twitter ofislerindeki temizlik harcamalarını da kapsıyor.