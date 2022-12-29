OnePlus, Twitter'daki özelliğin azizliğine uğradı! iPhone yazıyor
OnePlus'ın resmi Twitter hesabı üzerinden 2023 hakkında bir tweet atarken, iPhone'dan gönderildi ibaresi çıktı.
Elon Musk'ın başa geçmesiyle Twitter'ın çehresi değişti. Genel anlamda olumsuz değişimler geçirdiği söylenen Twitter için direkt Elon Musk tarafından kaldırılacağı aktarılan 'hangi cihazdan tweet' atıldığının ibaresi bir markayı daha yaktı. Hatırlarsanız bu kısmı kaldıracağını duyuran Musk, Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelip sorunu halletmiş, konu hakkında bir değişiklik yapılmayacağını duyurmuştu.
Twitter'da bir paylaşım yapıldığında Android, iPhone ya da Web üzerinden yapıldığını kazan bir kısım bulunuyor.
OnePlus'ın resmi Twitter hesabından atılan bir tweet'te şirketin sosyal medya yöneticisi herhalde iPhone kullanıyor, zira 'iPhone'dan gönderildi' ibaresi tweet'in sağ alt köşesinde yer aldı, teknoloji camiası da bunu tiye aldı.
DAHA ÖNCE SAMSUNG VE XIAOMI GİBİ MARKALAR DA BU ŞEKİLDE TİYE ALINMIŞTI
Teknoloji yayınlarıyla bilinen ve milyonlarca takipçisi olan Murques Brownlee, Twitter'dan OnePlus'ın Amerika hesabının gözünden kaçan detayı paylaştı. Ekran görüntüsü alan Brownlee, OnePlus'ın resmi hesabı üzerinden iPhone kullanılarak tweet atılmasıyla dalga geçti.
Respect. I'll DM— Marques Brownlee (@MKBHD) December 28, 2022
Hatırlarsanız YouTuber, kısa bir süre önce kullanıcıların oylarıyla belirlediği 2022 yılının en iyi kameraya sahip telefonlarını listelemişti. Bunun yanında en iyi akıllı telefonlar için de bir liste hazırlayan Brownlee, burada 'OnePlus 10T' modeline yer verdi. Bunun için şirketin hesabını etiketleyen YouTuber'a şirketten cevap geldi ancak o tweet iPhone üzerinden atılmıştı.
Bu özellik geçmişte başka pek çok şirketin de başını yakmıştı.
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