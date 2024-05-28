Elon Musk’ın yapay zeka girişimi 18 milyar dolara ulaştı

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yeni aldığı yatırımlarla 18 milyar dolarlık bir değerlenmeye ulaşmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:10
Elon Musk’ın yapay zeka girişimi 18 milyar dolara ulaştı
Abone Ol google-news

Elon Musk'ın girişimlerinden biri olan xAI, yatırım toplamaya devam ediyor. Girişim yakın zaman içinde 6 milyar dolarlık fon toplamayı başardı. Bu son yatırım ile şirketin değerlenmesi 18 milyar dolara çıktı. 

MUSK'IN GİRİŞİMİ xAI GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Yapay zeka yatırımlarına odaklanan Musk, özellikle xAI ile sükse yaratmıştı. 

Girişimin açıklanan amacı ise dürüst, rekabetçi ve tüm insanlık adına faydalı olması için üretken yapay zeka sistemleri geliştirmek. 

Grok da bu yapay zaka girişiminin bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştı.


xAI haberleri elon musk haberleri

İlgili Haberler

Elon Musk, süper bilgisayar yapmak istiyor! İşte ayrıntılar

Elon Musk, süper bilgisayar yapmak istiyor! İşte ayrıntılar
Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı

Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı
Elon Musk, otonom sürüş teknolojisi için lobi yapıyor

Elon Musk, otonom sürüş teknolojisi için lobi yapıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi: 'İnşallah hafta sonu...'

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi: 'İnşallah hafta sonu...'
Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar

Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar
Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!

Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’
Ayrılık resmen açıklandı: Galatasaray'a geri dönüyor!

Ayrılık resmen açıklandı: Galatasaray'a geri dönüyor!
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
Dünyanın en iyi ekmekleri listelendi: Zirve Türkiye’nin!

Dünyanın en iyi ekmekleri listelendi: Zirve Türkiye’nin!
Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor

Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor