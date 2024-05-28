Elon Musk’ın yapay zeka girişimi 18 milyar dolara ulaştı
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yeni aldığı yatırımlarla 18 milyar dolarlık bir değerlenmeye ulaşmayı başardı.
Elon Musk'ın girişimlerinden biri olan xAI, yatırım toplamaya devam ediyor. Girişim yakın zaman içinde 6 milyar dolarlık fon toplamayı başardı. Bu son yatırım ile şirketin değerlenmesi 18 milyar dolara çıktı.
MUSK'IN GİRİŞİMİ xAI GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR
Yapay zeka yatırımlarına odaklanan Musk, özellikle xAI ile sükse yaratmıştı.
Girişimin açıklanan amacı ise dürüst, rekabetçi ve tüm insanlık adına faydalı olması için üretken yapay zeka sistemleri geliştirmek.
Grok da bu yapay zaka girişiminin bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştı.
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