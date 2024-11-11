Elon Musk'ın yapay zekası Grok ücretsiz kullanılabilecek

Yayınlanma: 11.11.2024 - 22:58

Güncelleme: 11.11.2024 - 22:58

Elon Musk'ın başında olduğu X için yapay zeka çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda platfroma yapay zeka sohbet robotu getirilmişti. Grok adının verildiği bu sohbet robotu, sadece premium kullanıcılara hizmet veriyordu. Ancak durumun değişmesi bekleniyor.

GROK ÜCRETSİZ DE KULLANILACAK

Grok'un ücretsiz bir sürümü belirli bölgelerde kullanıma sunulmaya başlandı. Burada ücretsiz olarak sunulan versiyonda sınırlı olan şeyler bulunuyor. Grok-2 modeliyle iki saatte 10 sorgu hakkı bulunurken, Grok-2 mini ile iki saatte 20 sorgu yapmak mümkün. Bunun yanında üç fotoğraf analizi de yapılabilecek.

Grok'un ücretsiz sürümünü kullanmak isteyen kişiler hesaplarını en az yedi gün önce açmış olmalı ve bu hesaba bağlı telefonun olması gerekiyor.