Donald Trump'ı destekliyordu... Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım!

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen Elon Musk, "Game, set, and match" (oyun, set ve maç) paylaşımında bulundu.

Donald Trump'ı destekliyordu... Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 08:50

Cumhuriyetçi Başkan adayı Doland Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD başkanlık seçiminin sonuçlarının gelmesinin ardından X hesabından bir paylaşım yaptı.

"Game, set and match" (oyun, set ve maç) paylaşımında bulunan Musk, Trump'ın zaferini kutladı.

"Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.


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