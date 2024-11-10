Elon Musk'tan Mars'a Starlink projesi! İşte Marslink

SpaceX, NASA'nın Mars görevlerinde kullanılmak üzere Marslink projesini tanıttı.

Elon Musk'tan Mars'a Starlink projesi! İşte Marslink
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 05:43

NASA'nın Mars Keşif Programı Analiz Grubu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrasında gündeme gelen konu, dünya üzerinde 4 milyondan fazla kullanıcıya uydu internet hizmeti sağlayan Starlink sisteminin Mars'a taşınmasını içeriyor.

STARLINK MARS'A TAŞINABİLİR Mİ?

Starlink sisteminin Mars'a taşınmasını ele alan bu görüşte, SpaceX'in önerisi ise Mars yörüngesine yerleştirilecek uydular ile gezegende tam görünürlük ve uyum sağlamanın hedefleniyor. Starlink yani bir diğer adıyla Marslink için Mars'a SpaceX tarafından Starship roketinin gönderilmesi planlanıyor.

Özel bir altyapının kurulması beklenen sistemde 1.5 astronomik birim, gibi geniş mesafelere, bu Mars ve Güneş arasındaki mevcut mesafe, veri aktarımı sağlayabilecek.


Etiketler: #Marslink #elon musk

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