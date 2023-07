Zuckerberg’in Threads’ı Elon Musk’ı kızdırdı: Rekabet güzel, hile değil

Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads, saatler içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşarak insanlar tarafından büyük ilgi çekti.

Ancak bu durum Twitter'ın patronu Elon Musk'ı kızdırdı. T(w)itter Daily News’un duyurduğu habere göre, Musk’ın avukatı Alex Spiro, dün Mark Zuckerberg’e bir “durdurma” mektubu gönderdi ve dava açmakla tehdit etti.

Elon Musk ise söz konusu habere, “Rekabet güzel, hile değil” yorumunda bulundu. Böylelikle iddiayı doğruladı.

Competition is fine, cheating is not