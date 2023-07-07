Zuckerberg’in Threads’ı Elon Musk’ı kızdırdı: Rekabet güzel, hile değil
Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg’in kullanıma açılan yeni sosyal medya platformu Threads, Twitter patronu Elon Musk'ı kızdırdı. Musk’ın avukatı Alex Spiro’nun, Zuckerberg’e bir “durdurma” mektubu gönderdiği ve dava açmakla tehdit ettiği öğrenildi.
Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads, saatler içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşarak insanlar tarafından büyük ilgi çekti.
Ancak bu durum Twitter'ın patronu Elon Musk'ı kızdırdı. T(w)itter Daily News’un duyurduğu habere göre, Musk’ın avukatı Alex Spiro, dün Mark Zuckerberg’e bir “durdurma” mektubu gönderdi ve dava açmakla tehdit etti.
ELON MUSK'TAN 'THREADS' YORUMU
Elon Musk ise söz konusu habere, “Rekabet güzel, hile değil” yorumunda bulundu. Böylelikle iddiayı doğruladı.
Competition is fine, cheating is not— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023
DÜN KULLANIMA AÇILMIŞTI
Öte yandan, Meta çatısı altında yeni bir sosyal medya platformu olarak duyurulan Threads dün kullanıma açıldı. Uygulamaya ilk 2 saatte 2 milyonun üzerinde kullanıcı kayıt oldu. Kullanıcı sayısının bir günde 30 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.
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