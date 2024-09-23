SpaceX'in Mars planları: Mürettebatsız roketler gidecek

Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin iki yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planladığını bildirdi.

SpaceX'in Mars planları: Mürettebatsız roketler gidecek
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Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:16

Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, SpaceX'in Starship merkezli ilk Mars görevinin ayrıntılarına yer verdi. Amerikalı milyarder, 2026'ya kadar Mars'a mürettebatsız 5 Starship roketi göndermeyi planladıklarını duyurdu.

4 YIL İÇİNDE MARS PLANLARI DERİNLEŞECEK

Roketlerin güvenli şekilde Mars'a inmesi halinde mürettebatlı görevleri 4 yıl içinde yapabileceklerini belirten Musk, "Eğer zorluklarla karşılaşırsak mürettebatlı görevler, 2 yıl daha ertelenir." bilgisini paylaştı.

Musk, SpaceX'in Mars'a seyahat eden uzay araçlarının sayısını artıracağını kaydederek, "Uzay yolcusu olmak isteyen herkesin Mars'a gitmesini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Siyasi duruşuyla ilgili yorumlar yapmaktan kaçınmayan Elon Musk, Starship programına ilişkin en büyük endişelerinden birinin "bürokratik engeller" olduğunu belirtti.


Etiketler: #spacex #Mars

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