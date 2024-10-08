Mars'a bir gün yerleşirsek internet hızlı olacak!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:06

Güncelleme: 08.10.2024 - 16:06

Mars'ın yörüngesindeki metalden oluşan Psyche meteorunu incelemek için yola çıkan aynı isimli uzay aracı, şimdi meteordan dünyaya lazer ışınları göndererek yeni bir teknolojik devrim yaratmak için çalışıyor.

16 Psyche isimli asteroid, metalden oluşmuş ve keşfedilmiş en ağır M-tipi asteroit olarak biliniyor. Bilim insanları, bu asteroidin bir zamanlar başka bir cisimle yaşadığı şiddetli çarpışma sonrasında kabuğu ve mantosu soyulmuş bir gezegenin demir çekirdeği olduğunu düşünüyordu. Ancak son çalışmalar bunun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Böylece asteroidin gizemi daha da arttı.

DÜNYA'DAN UZAY ARACINA LAZER IŞIĞI GÖNDERİLDİ

Chip'in aktardığı haberde bu asteroidi incelemek için yola çıkan uzay aracı şu anda gezegenimizden 460 milyon kilometre uzaktayken, Dünya'dan uzay aracına lazer ışığı gönderildi.

Bu kadar uzun mesafelerde lazer ışığını noktasal olarak isabet ettirmek son derece zor bir iş ancak bilim insanları bu görevi başarmışken aynı zamanda mevcut teknolojiyle bu veri iletiminin sınırlarını da denemiş oldu. Aslında ekip, mesafeye bağlı olarak ne kadar veri iletilebileceğini belirlemek için birkaç farklı mesafede deneyler yürüttü.

Uzay aracı dünyadan 53 milyon kilometre uzaktayken, ki bu Mars ile Dünya arasındaki en yakın mesafe, maksimum veri hızı saniyede 267 megabitti. Bu da iyi bir geniş bant indirme hızına eşdeğer...

Psyche yaklaşık 390 milyon kilometre uzaktayken, sürekli indirme hızı saniyede 6,25 megabit ve saniyede 8,3 megabitlik bir değer gördü. Mesafe artınca hız azaldı ama yine de radyo dalgalarını kullanan iletişimlerden 100 kat daha hızlıydı. Ekip, bu ilk demo aşamasında neredeyse 11 terabit veri indirebildi.

Bilim insanları, test hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Sistemin temel hedeflerinden biri, veri hızı düşüşünün mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu kanıtlamaktı. Bu hedefe ulaştık ve lazer aracılığıyla Psyche uzay aracına ve Psyche uzay aracından dünyaya büyük miktarda test verisi aktardık."

Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Deneylerin sonucundan anlıyoruz ki, ileride Mars'a yerleşecek ilk astronotlar dünya ile hızlı internet bağlantısı kurabilecek.