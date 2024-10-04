Mars keşif aracının tekerleğinde büyük bir delik oluştu

Yayınlanma: 04.10.2024 - 19:01

Güncelleme: 04.10.2024 - 19:01

Mars, kayalık yapısıyla biliniyor ve uzman ekipmanların bile gezegenin zorlu ortamından kaçamadığı görülüyor. NASA, Curiosity keşif aracının çektiği selfieyi yayınlayarak aracın tekerleklerinden birinde bulunan büyük delik olduğunu duyurdu.

KEŞİF ARACI YILLARDIR MARS'IN YÜZEYİNDE GÖREVDE

Donanımhaber'in aktardığı gibi ABD Uzay Ajansı, keşif aracının dayanıklı bir malzemeden yapıldığını ve bilim insanlarının aracın normal şekilde görevine devam etmesini beklediğini belirterek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Curiosity ilk olarak 6 Ağustos 2012'de Mars'a inmişti.

O zamandan beri Mars yüzeyini araştıran keşif aracı oldukça ilginç keşiflerde bulundu; hatta Mars'ta ilk özçekimi bile yaptı. Robotun görevi yaşam belirtileri aramak ve gezegen hakkında daha fazla bilgi edinmek. Fotoğraf çekebiliyor, örnekler toplayabiliyor, gezegenin yüzeyini inceleyebiliyor ve daha sonra bu bilgileri dünyadaki bilim insanlarına gönderebiliyor.

NASA, Curiosity'nin altı alüminyum tekerleğinin, keşif aracının Mars'ın gevşek kumları, kayaları ve düz kaya tabakaları üzerinde hareket edebilmesi için özel olarak tasarlandığını açıkladı. Tekerleğin görüntüleri geçtiğimiz ay Curiosity'nin robot koluna takılı bir kamerayla çekildi.

Curiosity'nin altı tekerleğinden birinde delik oluşması ilk kez olmuyor; aslında çatlaklar yıllardır oluşuyordu. NASA keşif araçları, Dünya'daki büyük bir mühendis ekibinin onları kontrol edip iyi olduklarından emin olabilmesi için sık sık kendi detaylı fotoğraflarını çekiyorlar.

Uzmanlar, her bir çatlağı tek tek not ediyor ve tekerleklere gelebilecek zararı en aza indirmek için keşif aracının gezegende kaçınması gereken tehlikeli noktaları dikkatle izliyor. Ayrıca Curiosity'nin arazi üzerindeki hareket hızını ayarlayabilir ve gerektiğinde robotu yavaşlatabilirler.