En büyük 3B baskılı binası 140 saatte inşa edildi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:53

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:53

Üç boyutlu baskı teknolojisi yıllar içerisinde büyük bir ilerleme kaydetti. Hatta son yıllarda mimarların evlerin tamamını 3B baskı kullanarak yapmayı denediklerini bile görmeye başladık. İşte bunun en etkileyici son örneği karşımızda; Avrupa'nın en büyük 3B baskılı binası, sadece 140 saatte basıldı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 3B BASKILI BİNASI OLDU

Chip'in aktardığına göre bütün bir binanın inşa edilmesi için şaşırtıcı derecede kısa bir süre ve birçok kişi, bu binayı inşaat sektöründe önemli bir ilerleme olarak görüyor. Bina saatte 4 metrekare hızında basıldı ve toplam 600 metrekare alana sahip. Avrupa'nın en büyük 3B baskılı binası, COBOD International'ın BOD2 yazıcısı kullanılarak inşa edildi. İnşaatı yapanlar ise 2020 gibi erken bir tarihte inşaatta 3B baskı kullanmaya başlayan Peri Group.

Bir veri merkezi olmasından kaynaklanan güvenlik sorunları nedeniyle binada büyük pencereler bulunmuyor, bu nedenle bina büyük bir 3B baskılı malzeme yığını gibi görünüyor. İnşaat şirketi, duvarlarda dalga benzeri bir görünüm elde edeceği ve veri merkezini biraz daha çekici hale getireceği için 3B baskıyı kullanmaya karar verdiğini söylüyor.

Bu kadar büyük bir projenin nasıl hayata geçtiği, hızlandırılmış çekimle hazırlanan yukarıdaki videoda görülebiliyor. Önümüzdeki aylarda, özellikle de sadece 140 saat içinde bu kadar büyük bir bina inşa edildiğini gördükten sonra, başka ne tür 3B baskılı binaların hayata geçtiğini görmek ilgi çekici olacaktır.