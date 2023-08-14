Yapay etin ardından 3B yazıcı ile vegan deniz ürünü bastılar

Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:02

Güncelleme: 14.08.2023 - 00:22

Et ve deniz ürünlerine alternatif bulma arayışında olan bilim insanları farklı çözümler sunmaya devam ediyor. Daha önce pek çok alternatifini gördüğümüz kırmızı ve beyaz etlere ek olarak şimdi de deniz ürünlerine alternatif geliştirildi. Araştırmacılar 3 boyutlu yazıcıdan yardım alarak söz konusu deniz ürünlerini bastılar.

PROTEİN DEĞERİ KORUNARAK VEGAN ALTERNATİF OLUŞTURULDU

Huang ve Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırma grubu vegan deniz ürünleri geliştirmek için çalışmalarına bir süredir devam ediyordu. En son aşamada mikroalg proteini ve maş fasulyesi proteinlerini içeren özel bir 3B yazıcı püresi elde ederek bunu bastılar.

Kalamar halkaları oluşturan ekip bunu hava fritözü ile pişirdi ve tat olarak standart kalamar halkalarına yaklaşan bir tada ulaştıklarını söylüyor.

Buluşun ilerleyen dönemde American Chemical Society'de sunulması planlanıyor.

Araştırma ekibinden Poornima Vijayan, deniz ürünlerine ulaşımının ilerleyen yıllarda azalacağını düşünüyor ve özellikle Singapur'da bu durumun çok daha kısa süre içinde gerçekleşebileceğini söylüyor.

Bu yüzden alternatif bir bakış açısıyla oluşturduklarını söyledikleri yeni vegan deniz ürünleri, sürdürülebilirlik tarafıyla öne çıkıyor.

Piyasada yengeç ve bazı balıkların bu şekilde vegan alternatifleri bulunuyor.

Hatta geçen yıl Viyana merkezli bir vegan gıda teknolojisi şirketi Revo Foods, bitki bazlı bir somon balığı ürettiğini duyurmuştu. Bu balık da 3 boyutlu yazıcı ile oluşturulmuş ve tek bir balığa bile zarar vermeden üretilmişti.

Araştırmadaki bir diğer isim Dejian Huang ise piyasada bulan pek çok alternatifin içinde protein bulunmadığnıı bu yüzden eşdeğer besin değeri sunmadığı için 'taklitten' öteye geçemediğini düşünüyor.

Ekip yalnızca kalamar halkaları değil aynı zamanda kırmızı mercimek proteinleri içeren somon filetoları da bastı. Araştırmacılar oluşturulan yeni tür vegan kalamar halkalarının ticarileşme potansiyeli olduğuna inanıyor.

Peki araştırmacılar bunu nasıl başardı?

Laboratuvarda mikroalglerden ve baklagillerden elde ettikleri proteinleri, omega-3 de içeren yağ asitlerinin bulunduğu bitki bazlı içeriklerle bir araya getirdiler.

Sonuçta, yüksek protein içeriğine sahip vegan püreler oluşturuldu. Kat kat sıkılan bu püre içeriği, kalamalar halkalarına benzer şekilde 3 boyutlu yazıcı ile üretildi. İlerleyen dönemde farklı pişirme yöntemleriyle de pişirilecek ve en lezzetli versiyon aranacak.

Araştırma ekibi bunun yanında kalamarın elastik dokusunu da bu alternatif yiyeceğe vermek istiyor.