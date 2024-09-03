En çok hangi Windows sürümü kullanılıyor?

Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 03.09.2024 - 16:40

Statcounter tarafından aylık olarak yayınlanan en çok kullanılan Windows sürümleri raporu güncellendi. Buna göre ağustos ayında şaşırtmayacak şekilde en çok Windows 10 tercih edildi. Ancak Windows 11 eleştirilmesine rağmen yükseleşine devam ediyor.

EN ÇOK KULLANILAN WINDOWS SÜRÜMLERİ

Yayınlanan rapora göre Ağustos 2024'te en çok kullanılan Windows sürümleri şu şekilde sıralandı:

Windows 10 - yüzde 64,14 (-0,85 puan)

Windows 11 - yüzde 31,63 (+0,80 puan)

Windows 7 - yüzde 3,05 (+0,10 puan)

Windows 8.1 - yüzde 0,41 (-0,01 puan)

Windows XP - yüzde 0,4 (+0,02 puan)

Öte yandan Windows 10'un bu liderliğinin 2025 yılında bitmesi bekleniyor. Çünkü Windows 10 desteği 2025 yılının ekim ayında sona eriyor. Bu da Windows 11'in benimsenme oranını artırabilir.