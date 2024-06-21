Windows 10 ve 11 kullananlar hemen güncelleme yapın

Milyonlarca kişinin kullandığı Windows 10 ve Windows 11'de kritik bir açık bulundu. Bu açık birkaç gün önce yayınlanan güncelleme ile giderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 01:01
Windows 10 ve 11 kullananlar hemen güncelleme yapın
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Microsoft, Windows 10 ve 11 işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarda Wi-Fi kaynaklı kritik bir açık bulunduğunu duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Windows 10 ve 11 kullanıcıları için yayınlanan güncelleme ile bu sorun çözüldü. Windows 10 veya 11 kullanıyorsanız bu güncellemeye hemen yapmanız gerekiyor.

WINDOWS 10 VE WINDOWS 11 İÇİN YAYINLANAN GÜNCELLEME

Microsoft'un 'önemli' olarak nitelendirdiği bu yeni güncelleme, desteklenen her Windows bilgisayar için yapılması gerekiyor. 

Özellikle, ortak alanlarda Wi-Fi kullanan kişileri etkileyen bu kritik güvenlik açığından etkilenmemek için yeni güncellemenin acil olarak yapılması önerildi. 



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