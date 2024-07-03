Microsoft zıplayan Windows 10 simgeleri sorununu çözdü
Windows 10'da kullanıcılar garip bir sorun keşfetmişti. Bu sorun çoklu ekran kullanan kişilerde ortaya çıkmıştı.
Microsoft Copilot'u geçen yılın ekim ayında Windows 10 kullanıcılarına sunmaya başladıktan kısa bir süre sonra bir hata fark edildi. Copilot kullanıldığında çoklu monitör kullanan kişilerde masaüstü simgelerinin ekranlar arasında geçiş yapmasına ve adeta zıplamasına neden olan garip bir hata keşfedildi.
Microsoft, etkilenen Windows 10 kullanıcılarının Windows 11'e güncelleme yapmasını veya sistemlerine Copilot'u yüklemesini engelleyen bir işlemi uygulamaya aldı. Aylar sonra bunların hepsi nihayet düzeltildi.
Microsoft, çoklu monitör sistemlerine sahip Windows 10 kullanıcılarının sonunda Copilot'u bilgisayarlarına yükleyebileceklerini veya Windows 11'e güncelleyebileceklerini duyurdu. Hata, Windows 10 için en son güvenlik dışı güncellemenin bir parçası olan yeni bir Copilot deneyimiyle çözüldü. Ancak, yeni Copilot deneyimi kademeli olarak kullanıma sunuluyor, bu da bazı kullanıcıların Copilot'u Windows 10 bilgisayarlarına diğerlerinden biraz daha geç alacağı anlamına geliyor.
Microsoft'un konu hakkında yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:
"Windows güncellemeleri 25 Haziran 2024 veya sonrasında yayınlanan cihazlar için yeni bir Copilot deneyimini kademeli olarak kullanıma sunuyoruz. Bu yeni deneyim, Windows 10, sürüm 22H2'de yaşanan sorunu çözecek. Bu güncelleme 25 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı ve yeni Copilot deneyimine şimdi veya önümüzdeki aylar arasında ulaşabileceksiniz."
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