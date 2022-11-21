En çok indirilen PlayStation oyunlarının listesi
Sony tarafından yayınlanan en çok indirilen oyunlar listesini PS4 ve PS5 oyunları oluşturuyor.
Ekim ayı için yayınlanan verilere göre PS4 ve PS5 oyunları ayırı olarak listelendi. FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Gotham Knights gibi yapımlar ‘en çok indirilen oyunlar’ arasında yer aldı. Bir diğer yandan PS VR oyunlarını da bu listede var.
EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR LİSTESİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
Ekim ayında en çok indirilen PS5 oyunları arasında liderliği Call of Duty: Modern Warfare 2 üstlendi. Oyunun ardından FIFA 23 yer alıyorken, listenin devamında Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077 ve NBA 2K23 sıralandı.
Listenin tamamı ise şu şekilde oldu:
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- FIFA 23
- Gotham Knights
- Grand Theft Auto V
- Cyberpunk 2077
- NBA 2K23
- A Plague Tale: Requiem
- Medieval Dynasty
- Resident Evil 3
- Mount & Blade II: Bannerlord
- NHL 23
- F1 22
- Stray
- PGA TOUR 2K23
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Resident Evil 2
- Assassin’s Creed Valhalla
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Disney Dreamlight Valley
- It Takes Two
PlayStation 4 oyunları arasında ekim ayında en çok indirilen oyun FIFA 23 oldu. Listede Call of Duty: Modern Warfare 2, Minecraft, Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2 yer alıyor.
Listenin diğer oyunlarının tamamı:
- FIFA 23
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption 2
- Need for Speed Heat
- NBA 2K23
- Call of Duty: Modern Warfare
- EA Sports UFC 4
- F1 22
- Tekken 7
- Need for Speed Payback
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered
- The Crew 2
- Gang Beasts
- DRAGON BALL: THE BREAKERS
- Marvel’s Spider-Man
- The Witcher 3: Wild Hunt
- The Forest
- Assassin’s Creed Odyssey
PS VR tarafında ekim ayında en çok indirilen oyunların listesi:
- Job Simulator
- Beat Saber
- SUPERHOT VR
- Sniper Elite VR
- Creed: Rise to Glory
- The Exorcist: Legion VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Rick and Morty: Virtual Rick-ality
- Batman: Arkham VR
- The Walking Dead Onslaught
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