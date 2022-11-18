Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

18 Kasım 2022 Cuma, 07:45

Her hafta ücretsiz oyun veren Epic Games, bu süreci geçmiş yıllarda başlattı. Oyun oynamayı seven ancak fiyatları çok arttığı için satın alamayan oyunseverler için ilaç gibi olan bu sistem, platfroma olan talebi de artırdı.

EPIC GAMES TARAFINDAN BU HAFTA VERİLEN ÜCRETSİZ OYUNLAR

Epic Games tarafından oyunseverlere ücretsiz sunulan yapımlardan ilki Dark Deity oldu. Oyunun resmi sayfasında ise oyun şu şekilde tanımlanıyor:

''Terrazael dünyasına adım atın ve yakında efsanevi olacak kahramanlara, bozulan yeminler, pervasız savaşlar ve evcilleşmemiş büyü ile parçalanmış bir ülkeyi restore etme görevinde liderlik edin. Sıra tabanlı savaşlarda mücadele edin, karakter ilişkilerini yönetin, tehlikeli eserleri toplayın ve dünyayı restore edin.”

Bu oyuna ek olarak platform aynı zamanda Evil Dead: The Game oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Oyun kısaca şu şekilde tanımlanıyor:

“Ash Williams veya ikonik Evil Dead serisinden arkadaşlarını oynayarak üst düzey bir eşli mod ve çok oyunculu bir PVP aksiyon deneyimi dolu bu oyunda iş birliği yap!” Ölümcül uzmanlardan oluşan bir ekibin yönetimini ele geçirin ve düzinelerce düşman arasında gölgelere sızın. Muazzam kaleler, karlı dağ manastırları ya da gizli kamplara gizlice girerken yaklaşımınızı seçin. Tuzaklar kurun, rakiplerinizi zehirleyin veya düşmanla irtibattan tamamen kaçının.”