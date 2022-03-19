En çok kullanılan uygulamaya Facebook da katıldı
Pandemi döneminde atağa geçen ve özellikle gençler arasında daha çok tercih edilen TikTok'a yeni bir isim katıldı. Facebook, rakibinin platformunda resmî bir hesap açtı. Facebook'un şu an için 19.500 takipçisi var ancak hızla takipçi sayısı artmaya devam ediyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; Facebook, rakibi TikTok’ta hesap açtı. TikTok’taki @facebook hesabı doğrulandı. Hesabın takipçi sayısı hızla artarken henüz platformun herhangi bir gönderisi bulunmuyor.
Facebook, TikTok’taki biyografisinde de Google Play Store’daki Facebook uygulamasına giden bağlantıyla birlikte “İnsanların birlikte, tek başlarına yapacaklarından daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz” yazıyor.
Bir TikTok hesabına sahip olan Twitter, genellikle tweetlerin ekran görüntülerini yayınlıyor. Ancak Facebook’un bu hamlesinden sonra ne gibi içerikler paylaşacağı merak konusu oldu.
İlgili Haberler
- Facebook'un Campus uygulaması iki yılın ardından rafa kalktı
- Rusya’da Facebook’tan sonra Twitter da yasaklandı
- Soruşturma başladı: TikTok zeka geriliğine mi yol açıyor?
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Günlük tuz kullanımına ilişkin uyarı
- Uzmanı uyardı: 'Uyku apnesi mutlaka tedavi edilmeli'
- Savaş Avrupa'nın yeşil enerjiye geçişini sağlayacak mı?
- Türkiye'de ilk: İBB elektrik dağıtım şirketi kurdu
- Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları
- Öyküler de ‘yolda’dır şarkılar da...
- Çanakkale; hep yeniden...
- Oğuz Tansel ve ‘Üç Kanatlı Masal Kuşu’...
- 'Rusya'ya karşı savaşacağız deyince serbest bırakıldılar
- Esad'dan yıllar sonra kritik ziyaret