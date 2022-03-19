En çok kullanılan uygulamaya Facebook da katıldı

19 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Sözcü'de yer alan habere göre; Facebook, rakibi TikTok’ta hesap açtı. TikTok’taki @facebook hesabı doğrulandı. Hesabın takipçi sayısı hızla artarken henüz platformun herhangi bir gönderisi bulunmuyor.

Facebook, TikTok’taki biyografisinde de Google Play Store’daki Facebook uygulamasına giden bağlantıyla birlikte “İnsanların birlikte, tek başlarına yapacaklarından daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz” yazıyor.

Bir TikTok hesabına sahip olan Twitter, genellikle tweetlerin ekran görüntülerini yayınlıyor. Ancak Facebook’un bu hamlesinden sonra ne gibi içerikler paylaşacağı merak konusu oldu.