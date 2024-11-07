En çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu

Yayınlanma: 07.11.2024 - 20:09

Güncelleme: 07.11.2024 - 20:09

Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni rapora göre en çok satan marka Apple, en çok satan telefon modeli ise iPhone 15 oldu. iPhone 15'i, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro takip ediyor.

EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFONLAR

Listede Android telefon liderliğini ise Samsung üstleniyor. Samsung'un en çok sattığı telefonlar ise sırasıyla şu şekilde oldu: Samsung Galaxy A15 4G, Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A05.

Listenin sekizinci sırasında iPhone 14 yer alırken, dokuzuncu sırada Redmi 13C 4G, Son sırada ise Samsung Galaxy S24 yer alıyor.

2024 yılının üçüncü çeyreğine göre en çok satan akıllı telefonlar ve geçen yılın aynı döneminde en çok satan telefonlar şu şekilde: