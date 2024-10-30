Samsung yeni bir akıllı telefon markası çıkartabilir

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:07

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:07

Samsung, akıllı telefon tarafında özellikle Android işletim sisteminde, en çok tercih edilen modellere sahip. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göreyse Samsung, Galaxy isimlendirmesinden farklı olarak sadece premium modeller sunduğu bir marka üzerinde çalışıyor.

Güney Kore merkezli E-Today'de yer alan iddiaya göre Samsung, Apple'ın pro iPhone'larına direkt rakip olmak istiyor.

SAMSUNG AKILLI TELEFIN TARAFINDA YENİ BİR MARKA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR OLABİLİR

Samsung 2009 yılından bu yana Galaxy isimlendirmesini kullanıyor ve yıllardır 'plus ya da pro' modellerle premium modelleri tanıtıyor ancak uzmanlara göre bu kullanıcıda premium algısını zayıflatıyor. Samsung da bu noktada premium telefonlarını ayrı bir isimlendirmeyle tanıtmak istiyor.

Güney Kore merkezli Samsung'un bu premium marka algısının ilhamı da Hyundai'nin Genesis ile elde ettiği başarıdan geliyor.

Samsung tarafından konu hakkında bir açıklama gelmiş bulunmuyor ancak Samsung'un bir süredir bu konu üzerinde çalıştığı söyleniyor.