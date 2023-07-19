En çok satan telefon markaları belli oldu! Apple mı, Samsung mu?
Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre Apple ve Samsung arasındaki rekabet farkı açılıyor.
Farklı araştırma şirketlerinin farklı ayları baz alarak hazırladıkları raporlara göre Apple ve Samsung arasında önemli bir rekabet var. Önceki aylarda yayınlanan raporlara göre Samsung en çok satan marka olmuştu. Ancak en çok satan telefon modeli de iPhone 14 Pro Max olmuştu.
EN ÇOK SAMSUNG SATIYOR
Counterpoint Research tarafından yayınlanan ve 2023 yılının ikinci çeyreğini kapsayan çalışmanın raporuna göre en çok satan marka yüzde 22 ile Samsung oldu.
Yüzde 17 ile Apple onu hemen ardından takip ediyor ve sırasıyla yüzde 12 Xiaomi, Oppo ve OnePlus(yüzde 10), yüzde 8 vivo gibi markalar listede yer alıyor.
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