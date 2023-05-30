Bu yılın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar açıklandı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:28

Güncelleme: 30.05.2023 - 15:28

Yeni açıklanan satın alma verilerine göre 2023 yılının ilk çeyreğinde en çok Apple'ın yüzü güldü. İlk dördü işgal eden iPhone'ların ardından Samsung ve Xiaomi cihazlar geliyor. Açıklanan raporda en çok satan telefon iPhone 14 Pro Max oldu.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ GİBİ LİSTENİN LİDER MARKASI DEĞİŞMEDİ

Ülkemizde en pahalı telefon olarak kayıtlara geçen ve yakın zaman önce yapılan zam ile iyice ulaşılmaz hale gelen iPhone 14 Pro Max, dünya çapında en çok satan model oldu.

iPhone 14 ailesinin daha uygun fiyatlı üyesi olan iPhone 14 Pro ise ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada iPhone 14 ve onu da iPhone 13 takip ediyor.

Dördüncü sırada Samsung'un Galaxy S23 Ultrası bizleri karşılıyor. Onu sırasıyla iPhone 14 Plus, Galaxy S23, iPhone 12, Galaxy S23 Plus, Galaxy Z Flip 4 ve üçünü nesil iPhone SE takip ediyor.

Listenin on üçüncüsü ise Xiaomi 13 oldu.

Daha önce yayınlanan bir başka veride ise 2022 yılı boyunca en çok satan telefon iPhone 13 olmuştu.