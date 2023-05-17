Steam'de en çok satanlar belli oldu: Ücretsiz oyunlara yöneliş
Steam'de en çok satanlar listesi güncellendi. Yeni listede ücretsiz oyunlar dikkat çekti.
Steam'de her hafta en çok satan oyunlar açıklanıyor. Türkiye'de de en çok satanlar değişebiliyor. Yeni yayınlanan listede oyunseverlerin eli ücretsiz oyunlara gitmeye başladı. Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi 9 Mayıs ile 16 Mayıs arasındaki verilere dayanıyor.
OYUN FİYATLARI YÜKSELİRKEN OYUNCULAR ÜCRETSİZ OYUNLARI TERCİH ETMEYE BAŞLADI
En çok satan oyunlar arasında ilk sırada geçen haftalarda da olduğu gibi Counter-Strike: Global Offensive yer aldı. Oynaması ücretsiz olan oyunu 699 TL'lik Far Cry 6 takip ediyor. 599 TL'lik Forza Horizon 5 üçüncü oyun olurken, oynaması ücretsiz olan Team Fortress 2 olurken, onu popüler ve şu an indirimde olan FIFA 23 takip etti.
FIFA 23'ü oynaması ücretsiz olan Apex Legends takip etti. Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 de listede kendine yer buldu.
Listenin dokuzuncu sırasında oynaması ücretsiz olan oyun Lost ark olurken, listenin sonunda yer alan 425 TL'lik fiyatıyla Crusader Kings III oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet’te Kum Tanesi
- CHP'den tutanak açıklaması
- İYİ Parti’de CHP’ye ‘HDP kızgınlığı’
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Uzman isimlerden 2. tur değerlendirmesi
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama