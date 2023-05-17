Steam'de en çok satanlar belli oldu: Ücretsiz oyunlara yöneliş

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:18

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:18

Steam'de her hafta en çok satan oyunlar açıklanıyor. Türkiye'de de en çok satanlar değişebiliyor. Yeni yayınlanan listede oyunseverlerin eli ücretsiz oyunlara gitmeye başladı. Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi 9 Mayıs ile 16 Mayıs arasındaki verilere dayanıyor.

OYUN FİYATLARI YÜKSELİRKEN OYUNCULAR ÜCRETSİZ OYUNLARI TERCİH ETMEYE BAŞLADI

En çok satan oyunlar arasında ilk sırada geçen haftalarda da olduğu gibi Counter-Strike: Global Offensive yer aldı. Oynaması ücretsiz olan oyunu 699 TL'lik Far Cry 6 takip ediyor. 599 TL'lik Forza Horizon 5 üçüncü oyun olurken, oynaması ücretsiz olan Team Fortress 2 olurken, onu popüler ve şu an indirimde olan FIFA 23 takip etti.

FIFA 23'ü oynaması ücretsiz olan Apex Legends takip etti. Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 de listede kendine yer buldu.

Listenin dokuzuncu sırasında oynaması ücretsiz olan oyun Lost ark olurken, listenin sonunda yer alan 425 TL'lik fiyatıyla Crusader Kings III oldu.