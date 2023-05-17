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Steam'de en çok satanlar belli oldu: Ücretsiz oyunlara yöneliş

Steam'de en çok satanlar listesi güncellendi. Yeni listede ücretsiz oyunlar dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:18
Steam'de en çok satanlar belli oldu: Ücretsiz oyunlara yöneliş
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Steam'de her hafta en çok satan oyunlar açıklanıyor. Türkiye'de de en çok satanlar değişebiliyor. Yeni yayınlanan listede oyunseverlerin eli ücretsiz oyunlara gitmeye başladı. Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi 9 Mayıs ile 16 Mayıs arasındaki verilere dayanıyor. 

OYUN FİYATLARI YÜKSELİRKEN OYUNCULAR ÜCRETSİZ OYUNLARI TERCİH ETMEYE BAŞLADI

En çok satan oyunlar arasında ilk sırada geçen haftalarda da olduğu gibi Counter-Strike: Global Offensive yer aldı. Oynaması ücretsiz olan oyunu 699 TL'lik Far Cry 6 takip ediyor. 599 TL'lik Forza Horizon 5 üçüncü oyun olurken, oynaması ücretsiz olan Team Fortress 2 olurken, onu popüler ve şu an indirimde olan FIFA 23 takip etti. 

FIFA 23'ü oynaması ücretsiz olan Apex Legends takip etti. Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 de listede kendine yer buldu. 

Listenin dokuzuncu sırasında oynaması ücretsiz olan oyun Lost ark olurken, listenin sonunda yer alan 425 TL'lik fiyatıyla Crusader Kings III oldu. 


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