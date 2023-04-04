En çok satan telefon markası belli oldu

Akıllı telefon pazarında pek çok rekabet eden marka var. Yeni yayınlanan rakamlara göre en çok satan telefon markası belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 08:25
En çok satan telefon markası belli oldu
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En çok satan telefon markalarını listeleyen araştırma Counterpoint Research, şubat ayı rakamlarını yayınladı. Verilere göre şubat ayında küresel pazar payını artıran Samsung, 21.1 ile liderliğe geçti. Apple, önceki aya göre düşüşte. 0.7 puanlık bir düşüş ile bizleri karşılayan Apple'ın pazar payı da bu kapsamda 20.2'ye düştü.

SAMSUNG EN ÇOK SATAN MARKA OLDU

Apple'ın ardından yüzde 11.5 ile Xiaomi yer alırken, Oppo ve Vivo da listede sırayla yerini alıyor.

Samsung'un bu yükleşi ise Galaxy S23 serisini tanıtmasının ardından geldi. 

DxOMark sıralamalarında üstlerde yer almayan Galaxy S23 serisi yine de satışlarda dikkat çekmiş görünüyor. En iyi kamereya sahip telefonlar listesinde DxOMark testlerine ve verilerine göre Google Pixel 7 ve Vivo X90 Plus ile aynı puanı alan Galaxy S23 Ultra 11. sırada yer alıyor. 

En iyi ekran sıralamasında dikkat çeken S23 serisi, burada iPhone 14 Pro'nun tam altında yer alıyor. 148 ekran puanıyla Snapdragon versiyolu Galaxy S23 Ultra en iyi dördüncü olmuş durumda. Beşinci sırada ise S23 modeli yer alıyor.


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