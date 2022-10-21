Karınca yüzünün fotoğrafı, yarışmaya damga vurdu
Nikon'un fotoğraf yarışmasına sunulan bir fotoğraf, bir karıncanın yüzünü en net şekilde gözler önüne serdi. Fotoğraf, yarışmanın kazananlarından birisi olamasa da tüm dünyada dikkat çekti.
Her yıl gerçekleştirilen Nikon’un “Küçük Dünya Fotomikrogofi Yarışması”nın 48. ayağı geçen günlerde başladı. Neredeyse mikroskobik seviyede dünyalara inilen fotoğraf yarışması, birbirinden muhteşem karelere ev sahipliği yaptı.
WebTekno'nun aktardığı habere göre; fotoğraf yarışmasının birincisi belli olurken, yarışmaya sunulan bir fotoğraf ise tüm dünyanın dikkatini topladı.
Litvanyalı vahşi yaşam fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, bir karıncanın yüzünü daha önce çok az görünen ayrıntılarıyla göz önüne serdi.
Fantastik dünyadan fırlamış gibi duran karınca:
Her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok karınca fotoğrafı yarışmaya girmiş olsa da, Eugenijus Kavaliauskas’ın 57 ‘Images of Distinction’ fotoğrafının arasında bulunan bu fotoğraf ön plana çıkmayı başardı. Kavaliauskas’ın fotoğrafı, karıncaları fantastik bir dünyadan fırlamış gibi gösteriyordu.
Fotoğrafı tam boyutta görmek için tıklayın.
Kavaliauskas, bu fotoğrafıyla yarışmanın kazananları arasına giremedi ve bulunduğu kategoriden 35 dolarlık Nikon eşyası kazandı.
Yarışmanın birincisi seçilen fotoğraf:
Yarışmanın kazanan ismi, 3 bin dolarlık para ödülü kazandı.
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