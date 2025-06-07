Epic Games 12 Haziran tarihine kadar iki oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games, hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde hesapları açık olduğu zamana kadar sahip oluyorlar. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.

EPIC GAMES'İN 12 HAZİRAN'A KADAR ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNLARI

Epic Games'in ücretsiz olan oyunları DEATHLOOP ve Ogu and the Secret Forest 12 Haziran'a kadar ücretsiz kalacak. Toplamda 888 TL ödenerek sahip olanacak iki oyun bu kapsamda ücretsiz olarak veriliyor.

DEATHLOOP ve Ogu and the Secret Forest yeni ücretsiz oyunlar açılana kadar ücretsiz oyun kütüphanesine eklenebiliyor.