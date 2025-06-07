Summer Game Fest 2025 gerçekleşti; işte tanıtılan oyunlar ve fragmanlar

Yeni tanıtılacak ya da çıkmasına az kalan oyunların duyurulduğu Summer Game Fest 2025, 6 Haziran'da gerçekleştirildi. Saatlerce yapılan canlı yayında, yepyeni oyunlar da duyuruldu. Etkinlikte dikkat çeken oyunlardan biri Resident Evil Requiem oldu. Serinin yeni oyunu uzun bir süredir bekleniyordu ve etkinlik kapsamında kısa bir klip gösterildi. Bunun yanı sıra çok beğenilen ve yeni oyunu heyecanla beklenen Lies of P için de yeni bir DLC güncellemesi geldi.

SUMMER GAME FEST 2025'TE NELER TANITILDI?

Etkinlikte epeyce duyuru, fragman ve daha fazlası vardı.

Capcom imzalı Resident Evil 9 gecenin önemli tanıtımlarından biriydi. 27 Şubat 2026 yılında PlayStation 5 başta olmak üzere PC ve Xbox Series X/S için de gelecek. Oyunun korku öğelerinin yanı sıra sinematik ve aksiyon yüklü olacağı yayınlanan klipten de anlaşıldı.

İşte yayınlanan video:

Bir diğer duyuru ise soulslike oynanışıyla çok beğenilen Lies of P için geldi. Serinin ikinci oyunu beklenirken, araya Lies of P: Overture DLC'si yayınlandı. Oyun duyurulduğu gün yayınlandı. Oyunda çok daha zorlu düşmanlar göze çarparken değişen atmosfer de gözler önüne seriliyor.

Dying Light: The Beast için de çıkış tarihi 22 Ağustos 2025 olarak açıklandı.

2025 yılında çıkacak oyunlar:

Mina The Hollower - 31 Ekim 2025

The Seven Deadly Sins Origin - 2025

Mio: Memories in Orbit - 2025

Mixtape - 2025

LEGO Party - 2025

Arc Raiders - 30 Ekim 2025

Lies of P: Overture - 6 Haziran'da çıktı

Mecha Break - 1 Temmuz 2025

Cosmic Invasion - 2025

Dune Awakening - Erken Erişim

Wildgate - 22 Temmuz 2025

Mafia The Old Country - Ön Sipariş

Wuchang Fallen Feathers - Ön Sipariş

Atomic Heart II - Duyurulacak

Mouse PI For Hire - 2025

Dying Light: The Beast - Ön Sipariş

Into the Unwell - Pek Yakında

Moonlighter 2 - 2025

OFF - 15 Ağustos 2025

Sword of the Sea - 19 Ağustos 2025

Unbeatable - 2025

2026

Last Flag - 2026

Game of Thrones War for Westeros - 2026

Blighted - 2026

Onimusha Way of the Sword - 2026

Mortal Shell II - 2026

Resident Evil 9: Requiem - 27 Şubat 2026

Chronicles - 2026

Scott Pilgram EX - 2026

Big Walk - 2026

Snap & Grab - 2026

TOEM 2 - 2026

Duyurulacak

Neverway - Duyurulacak

Please, Watch the Artwork - Duyurulacak

Pocket Boss - Duyurulacak

Possessors - Duyurulacak

Ratatan - Duyurulacak

Bunlar dışında, Hitman: World of Assassination - Le Chiffre Elusive Target (güncelleme), Death Stranding 2, Kojima'nın büyük hayranı olduğu Metal Gear Solid'in ikizi olan oyuncunun başrolde olduğu yeni bir klip gösterildi. Deadpool VR ve Street Fighter 6'nın üçüncü DLC'si duyuruldu. Castlevania'nın Zelda ile birleştiği bir oyun olan Link's Awakening'in demosu ve çıkış tarihini geldi. Stranger Than Heaven, Jurassic World Evolution 3 ve Killer Inn tanıtıldı.