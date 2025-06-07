Summer Game Fest 2025 gerçekleşti; işte tanıtılan oyunlar ve fragmanlar

Yeni tanıtılacak ya da çıkmasına az kalan oyunların duyurulduğu Summer Game Fest 2025, 6 Haziran'da gerçekleştirildi. Saatlerce yapılan canlı yayında, yepyeni oyunlar da duyuruldu. Etkinlikte dikkat çeken oyunlardan biri Resident Evil Requiem oldu. Serinin yeni oyunu uzun bir süredir bekleniyordu ve etkinlik kapsamında kısa bir klip gösterildi. Bunun yanı sıra çok beğenilen ve yeni oyunu heyecanla beklenen Lies of P için de yeni bir DLC güncellemesi geldi.
SUMMER GAME FEST 2025'TE NELER TANITILDI?
Etkinlikte epeyce duyuru, fragman ve daha fazlası vardı.
Capcom imzalı Resident Evil 9 gecenin önemli tanıtımlarından biriydi. 27 Şubat 2026 yılında PlayStation 5 başta olmak üzere PC ve Xbox Series X/S için de gelecek. Oyunun korku öğelerinin yanı sıra sinematik ve aksiyon yüklü olacağı yayınlanan klipten de anlaşıldı.
İşte yayınlanan video:
Bir diğer duyuru ise soulslike oynanışıyla çok beğenilen Lies of P için geldi. Serinin ikinci oyunu beklenirken, araya Lies of P: Overture DLC'si yayınlandı. Oyun duyurulduğu gün yayınlandı. Oyunda çok daha zorlu düşmanlar göze çarparken değişen atmosfer de gözler önüne seriliyor.
Dying Light: The Beast için de çıkış tarihi 22 Ağustos 2025 olarak açıklandı.
2025 yılında çıkacak oyunlar:
Mina The Hollower - 31 Ekim 2025
The Seven Deadly Sins Origin - 2025
Mio: Memories in Orbit - 2025
Mixtape - 2025
LEGO Party - 2025
Arc Raiders - 30 Ekim 2025
Lies of P: Overture - 6 Haziran'da çıktı
Mecha Break - 1 Temmuz 2025
Cosmic Invasion - 2025
Dune Awakening - Erken Erişim
Wildgate - 22 Temmuz 2025
Mafia The Old Country - Ön Sipariş
Wuchang Fallen Feathers - Ön Sipariş
Atomic Heart II - Duyurulacak
Mouse PI For Hire - 2025
Dying Light: The Beast - Ön Sipariş
Into the Unwell - Pek Yakında
Moonlighter 2 - 2025
OFF - 15 Ağustos 2025
Sword of the Sea - 19 Ağustos 2025
Unbeatable - 2025
2026
Last Flag - 2026
Game of Thrones War for Westeros - 2026
Blighted - 2026
Onimusha Way of the Sword - 2026
Mortal Shell II - 2026
Resident Evil 9: Requiem - 27 Şubat 2026
Chronicles - 2026
Scott Pilgram EX - 2026
Big Walk - 2026
Snap & Grab - 2026
TOEM 2 - 2026
Duyurulacak
Neverway - Duyurulacak
Please, Watch the Artwork - Duyurulacak
Pocket Boss - Duyurulacak
Possessors - Duyurulacak
Ratatan - Duyurulacak
Bunlar dışında, Hitman: World of Assassination - Le Chiffre Elusive Target (güncelleme), Death Stranding 2, Kojima'nın büyük hayranı olduğu Metal Gear Solid'in ikizi olan oyuncunun başrolde olduğu yeni bir klip gösterildi. Deadpool VR ve Street Fighter 6'nın üçüncü DLC'si duyuruldu. Castlevania'nın Zelda ile birleştiği bir oyun olan Link's Awakening'in demosu ve çıkış tarihini geldi. Stranger Than Heaven, Jurassic World Evolution 3 ve Killer Inn tanıtıldı.