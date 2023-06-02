Epic Games bu hafta 'Midnight Ghost Hunt'ı ücretsiz olarak veriyor
Epic Games her hafta kullanıcılarına bir oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bu hafta platform 149 TL'lik 4v4 saklambaç oyunu 'Midnight Ghost Hunt'ı ücretsiz olarak veriyor.
Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games kullanıcılarına her hafta ücretsiz olarak oyun dağıtıyor.
Kullanıcı sayısını artırmak için böyle bir sisteme giden platform bu hafta da normalde 149 TL'ye satılan Midnight Ghost Hunt'ı ücretsiz olarak veriyor.
Oyunda 4 kişiden oluşan 2 takım bulunuyor. Bu takımlardan biri "avcı" rolünde yer alırken diğer takım ise "hayalet" rolünü üstleniyor. Avcı rolündeki takım hayalet olanları yakalamaya çalışıyor.
Midnight Ghost Hunt'ın sistem gereksinimleri ise şöyle:
İşletim Sistemi:Windows 10-11 64 bit
İşlemci: Intel i3-4130 veya AMD Ryzen 3
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA HeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 veya eş değer güçte 4GB VRAM'li ekran kartı
Depolama: 25 GB
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