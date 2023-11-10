Epic Games, bu hafta 199 TL olan oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:18

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:18

Kurulduğundan bu yana Steam ve benzeri oyun mağazalarıyla rekabet içinde olan Epic Games'in bir türlü kâr edemediği ortaya çıkmıştı. Bunun için farklı adımlar atacağı düşünülen Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda oyunseverlerin normalde 199 TL ödeyerek sahip olacağı Golden Light, ücretsiz hale geliyor.

EPIC GAMES BU HAFTA TEK BİR OYUNU HEDİYE EDİYOR

Golden Light, hayatta kalma ve korku türünde kategorize ediliyor. FPS Prop Hunt Roguelike olarak karşımıza çıkan oyunda 'Silahları yiyin, kendi zihninizi sorgulayın. Dikkat edin, duvarlar sizi izliyor' açıklaması yer alıyor.

Oyun, 16 Kasım tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 16 Kasım'a kadar ücretsiz olarak alınan oyunun, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.