Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı

Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Burada pek çok korku oyununda yüzde 80'e varan inidirim var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:25
Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı
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Epic Games iki oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirmiş ve onu sunmuştu. 1 Kasım'a kadar süreceği aktarılan yeni Cadılar Bayramı indirimleri özellikle korku oyunlarında indirimleri getiriyor. 

EPIC GAMES CADILAR BAYRAMI İNDİRİMLERİNDE NELER VAR?

Popüler oyun platformunda 19 Ekim'de başlayan indirim haftası, 1 Kasım'a kadar devam edecek. Bu kapsamda popüler pek çok oyunda da yüzde 80'e varan bir indirim uygulanıyor.

OyunNormaldeki Fiyatıİndirimli Fiyatı
Dead Island 2 429 TL300,30 TL (yüzde 39)
Remnant 2685 TL548 TL (yüzde 20)
The Last of Us Part I1.099 TL879,20 TL (yüzde 20)
Dead by Daylight99 TL49,50 TL (yüzde 50)
Dying Light 2 Stay Human699 TL349,50 TL (yüzde 50)
The Outlast Trials269 TL215,20 TL (yüzde 20)
Alan Wake Remastered49 TL16,17 TL (yüzde 67)
Alien Isolation379 TL128,86 TL (yüzde 66)
Returnal1.099 TL736,33 TL (yüzde 33)
Scorn364,99 TL145,99 TL (yüzde 60)
Amnesia: The Bunker189 TL 141,75 (yüzde 25)

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