Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı
Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Burada pek çok korku oyununda yüzde 80'e varan inidirim var.
Epic Games iki oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirmiş ve onu sunmuştu. 1 Kasım'a kadar süreceği aktarılan yeni Cadılar Bayramı indirimleri özellikle korku oyunlarında indirimleri getiriyor.
EPIC GAMES CADILAR BAYRAMI İNDİRİMLERİNDE NELER VAR?
Popüler oyun platformunda 19 Ekim'de başlayan indirim haftası, 1 Kasım'a kadar devam edecek. Bu kapsamda popüler pek çok oyunda da yüzde 80'e varan bir indirim uygulanıyor.
|Oyun
|Normaldeki Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Dead Island 2
|429 TL
|300,30 TL (yüzde 39)
|Remnant 2
|685 TL
|548 TL (yüzde 20)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|879,20 TL (yüzde 20)
|Dead by Daylight
|99 TL
|49,50 TL (yüzde 50)
|Dying Light 2 Stay Human
|699 TL
|349,50 TL (yüzde 50)
|The Outlast Trials
|269 TL
|215,20 TL (yüzde 20)
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|16,17 TL (yüzde 67)
|Alien Isolation
|379 TL
|128,86 TL (yüzde 66)
|Returnal
|1.099 TL
|736,33 TL (yüzde 33)
|Scorn
|364,99 TL
|145,99 TL (yüzde 60)
|Amnesia: The Bunker
|189 TL
|141,75 (yüzde 25)
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