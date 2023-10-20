Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:25

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:25

Epic Games iki oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirmiş ve onu sunmuştu. 1 Kasım'a kadar süreceği aktarılan yeni Cadılar Bayramı indirimleri özellikle korku oyunlarında indirimleri getiriyor.

EPIC GAMES CADILAR BAYRAMI İNDİRİMLERİNDE NELER VAR?

Popüler oyun platformunda 19 Ekim'de başlayan indirim haftası, 1 Kasım'a kadar devam edecek. Bu kapsamda popüler pek çok oyunda da yüzde 80'e varan bir indirim uygulanıyor.