Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 20:45

Güncelleme: 02.11.2023 - 20:45

Epic Games kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Turnip Boy Commits Tax Evasion kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor.

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada verilen bazı oyunlar popüler ve sevilen oyunlar olabiliyorken, bağımsız yapımcı oyunları da olabiliyor. Bu hafta Turnip Boy Commits Tax Evasion oyunu ücretsiz oldu. Oyunlar, eğer bir hesabınız varsa ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

EPIC GAMES HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUN VERİYOR

Oyun 9 Kasım tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 9 Kasım'a kadar ücretsiz olarak alınan oyunun, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Normalde 25 TL'ye satın alınabilen Turnip Boy Commits Tax Evasion, 2022 yılında çıkış yapan bağımsız macera aksiyon oyunu, aynı zamanda tek oyunculu. Oyunda bir turp oluyorsunuz ve çeşitli bulmacaları çözüyorsunuz.



