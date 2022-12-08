Epic Games çocuklar için "güvenli hesaplar" sistemini tanıttı

08 Aralık 2022 Perşembe, 11:10

Sosyal medya kullanımı ve oyun oynama yaşı düştükçe çocukların dijital güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bu noktada ise Epic Games tarafından atılan adıma göre çocuk oyuncuların yazılı ve sesli sohbetlere katılması engellenecek.

Popüler oyunlar olan Fortnite ve Fall Guys gibi oyunlarda çocuk oyunların sayısı hiç azımsanmayacak oranda. Burada ise çocuklara yönelik sözlü ve yazılı şiddet olayları yaşanabiliyor. Epic Games de bunun öneni geçmek istiyor.

ÇOCUKLARIN DAHA İYİ OYUN DENEYİMİ YAŞAMASI İÇİN

Epic Games'in güvenli hesaplar adını verdiği yeni sistem 'çocukların her adımda ebeveyninden izin almasını' zorunlu kılacak. Sistem bugün(8 Aralık) tüm dünyada devreye alındı. Aynı zamanda 13 ve daha küçük çocukları kapsıyor.

Çocuk oyunlar sisteme girdiğinde aktifleşecek olan sistem, hesap oluşturduktan sonra arkadaş ekleme, parayla oyun ya da oyun içi içerik almak, diğer oyuncularla sesli ya da yazılı sohbet etme gibi özellikler kullanılamayacak. Öte yandan çocuk oyuncuların isimlerini Epic Games otomatik olarak belirleyecek ve sonradan değiştirmek de mümkün olmayacak.

Eğer çocuklar arkadaş eklemek ya da diğer 'yasaklı' özelliklere ulaşmak istiyorsa ebveyninden izin alması gerekecek. Bu da ailelerin e-posta adresine gönderecek kod sayesinde çocukların 'yasağı' kaldırılmış olacak.

Bu sistem şu anda Fortnite'ı, Rocket League'i ve Fall Guys'ı kapsıyor. İlerleyen günlerde ise buraya eklenen oyunların sayısının artması bekleniyor.